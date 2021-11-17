Минниханов: Татарстан продолжит участвовать во всех проектах по продвижению композитов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в форуме «Композиты без границ», который проходит в Москве. Руководитель республики рассказал о развитии производств на территории РТ и уникальных разработках в данной области, которые могут быть полезны другим регионам. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Руководитель Татарстана стал участником пленарного заседания «Стратегия развития отрасли композитов до 2035 года.

В рамках мероприятия гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация сотрудничает с РТ в части развития композитных материалов, а модератор встречи Александр Тюнин напомнил, что многие технопарки, вузы и крупные предприятия в данной сфере находятся именно в Татарстане, а также Московской и Саратовской областях. Помимо этого, в 2020 году в кластер вошли Ульяновская и Тульская области.

Выступая перед участниками, Президент Татарстана рассказал, почему республика уделяет большое внимание развитию направления композитов. Он подчеркнул, что все проекты в данной области реализуются при поддержке «Росатома».

«Наша республика — нефтяная, нефтехимическая, и, конечно, развитие региона идет в рамках программы развития нефтегазохимического комплекса. Сегодня реализуется уже пятая программа. Главная задача при этом — увеличение глубины переработки углеводородного сырья, получение новых материалов. Функциональных материалов — производство новых и композитных материалов, супер-конструкционных пластмасс, функциональных добавок», — объяснил Рустам Минниханов.

В качестве примера он привел комплекс ТАНЕКО, реализуемый «Татнефтью». Так, композитные материалы здесь применяются при строительстве важнейших конструкций, в том числе эстакад, где проложены все кабельные линии. Также такие материалы задействованы в производствах КВЗ, при изготовлении клюшек компании «Заряд» и других. Композиты заложены в основу производств «Татнефть — Алабуга Стекловолокно», «Татнефть — Пресскомпозит», компаний «КАМАТЕК», «Алабуга-Волокно».

Рустам Минниханов добавил, что уже в ближайшие дни на территории ОЭЗ «Алабуга» откроется новый завод, созданный в сотрудничестве с «Росатомом», на котором будет производиться ПАН-прекурсор. Также в сотрудничестве с Росатомом.

«Все, что развивается, не может без науки. Без участия науки дальнейшее продвижение невозможно. Мы на это обращаем большое внимание, — заявил Президент Татарстана. — Из семи отраслевых университетов кластера — четыре наших».

Он рассказал, что в Татарстане действуют две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис», а также свыше сотни технопарков и промплощадок. Все они работают при поддержке «Росатома» и Минпромторга России.

В заключение Минниханов отметил, что Татарстан и в дальнейшем готов поддерживать все проекты, касающиеся композитов, и участвовать в них.

Форум проходит в смешанном формате: офлайн — в технопарке «Сколково», а также на площадке Иннопром Online. В его программу включены следующие пленарные дискуссии: «Стратегия развития отрасли композитов до 2035 года»; «Легкие крылья: как государство может помочь взлету российского рынка композитов»; «Композиты — материалы, разработки, внедрение, эффективность»; «Композиты — современный тренд судостроения»; «Новые возможности применения композитов в строительной индустрии».