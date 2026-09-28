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Общество 28 сентября 2026 10:44

Минниханов: Татарстан продолжает работу с исламскими странами

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По поручению Президента РФ Владимира Путина Татарстан продолжает работу с исламскими странами, в том числе в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия – исламский мир» по самым разным направлениям. Об заявил Раис республики Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Это культурный и научный обмен, межрелигиозный диалог, взаимодействие по линии молодежных движений и СМИ, развивается сотрудничество в сфере халяль-индустрии», – сказал руководитель республики.

Он добавил, что системно формируется инфраструктура партнерского финансирования.

#ПосланиеМинниханова2026
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