Минниханов: Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя

Раис Татарстана Рустам Минниханов на форуме «РОСТКИ» встретился с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов поблагодарил собеседника за участие в событии и отметил, что форум станет дополнительной возможностью для обсуждения вопросов взаимодействия, встреч представителей российского и китайского бизнеса и заключения новых договоренностей.

«Вы (Союз китайских предпринимателей — прим. Т-и) выступаете своеобразным мостом, связующим китайский и российский бизнес, содействуете экономической кооперации.

Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя. У нас созданы все необходимые условия для их комфортной работы», — подчеркнул Раис РТ.

В свою очередь, Чжоу Лицюн остановился на татарстано-китайском сотрудничестве. Так, отметил он, сегодня союз подписал соглашение с Агентством инвестиционного развития.

Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.

Фото: пресс-служба Раиса РТ