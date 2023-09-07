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Минниханов: Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя
Раис Татарстана Рустам Минниханов на форуме «РОСТКИ» встретился с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов поблагодарил собеседника за участие в событии и отметил, что форум станет дополнительной возможностью для обсуждения вопросов взаимодействия, встреч представителей российского и китайского бизнеса и заключения новых договоренностей.
«Вы (Союз китайских предпринимателей — прим. Т-и) выступаете своеобразным мостом, связующим китайский и российский бизнес, содействуете экономической кооперации.
Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя. У нас созданы все необходимые условия для их комфортной работы», — подчеркнул Раис РТ.
В свою очередь, Чжоу Лицюн остановился на татарстано-китайском сотрудничестве. Так, отметил он, сегодня союз подписал соглашение с Агентством инвестиционного развития.
Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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