Минниханов: «Татарстан придает большое значение взаимодействию с Индией»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел встречу с Генеральным консулом Республики Индии в Казани Джейсундхаром. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Лидер республики, приветствуя дипломата, отметил важность его назначения и пожелал ему успешной работы на новом посту.

Джейсундхар стал первым Генеральным консулом Индии в Казани. Ожидается, что открытие Генконсульства позволит укрепить экономические, политические и культурные связи, а также даст дополнительный импульс межрегиональному сотрудничеству.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Индией в рамках традиционно дружественных российско-индийских отношений. Он выразил уверенность, что совместная работа по развитию экономических и культурных связей будет результативной и стороны смогут последовательно расширять сотрудничество.

В ходе встречи также отметили, что у Татарстана уже есть серьезный опыт взаимодействия с индийскими партнерами. В частности, сформирована договорно-правовая база сотрудничества с рядом регионов Индии, а также действует соглашение между Торгово-промышленной палатой Татарстана и Конфедерацией промышленников Индии.

В октябре 2025 года в Казани прошел первый деловой форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность». В настоящее время ведется работа по подготовке и проведению второго форума.