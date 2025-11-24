Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника налоговых органов Российской Федерации и 35-летию Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, проходит сегодня в казанском IT-парке имени Башира Рамеева. В его работе принимают участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Мы прошли непростой путь и видим, насколько важна наша работа. Эта работа часто скрывается за словами «ведомство», «служба», но сказок не бывает, это работа каждого из вас. То, как мы будем относиться к людям, предприятиям, вкладываться в свой труд, определит дальнейшее будущее нашей страны», – заявил Даниил Егоров, обращаясь к собравшимся на мероприятии.

По его словам, сегодня наблюдается феномен под названием «экономика России»: экономика страны успешно работает под внешним давлением. «То, что реализовано в Татарстане, – результат кропотливого труда руководства республики и каждого человека. Управление по Татарстану – один из наших лидеров. Мы точно справимся с любыми вызовами, которые перед нами стоят», – заключил Егоров.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил всех собравшихся в зале с Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

«Благодаря вашему труду Татарстан на протяжении многих лет является регионом-донором, занимает по объему налоговых доходов шестое место в России и первую позицию в ПФО. Только за последние десять лет объем налогов, мобилизуемых с территории республики в бюджеты всех уровней, вырос почти в четыре раза. Это результат вашей системной работы, а также высокой дисциплины и доверия между государством и налогоплательщиками», – сказал Раис РТ.

По мнению руководителя республики, на современном этапе налоговая система стала мощным инструментом укрепления экономической стабильности.

«Эффективное налоговое администрирование позволило нам сохранить положительную динамику налоговых доходов и, как следствие, успешно решать вопросы социально-экономического развития. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, Правительства России в республике в полном объеме финансируются все социально значимые обязательства, реализуются национальные проекты и республиканские программы, направленные на повышение качества жизни граждан», – заметил Минниханов.

За три с половиной десятилетия ФНС прошла путь от обычного фискального органа до лидера в сфере цифровизации.

«Благодаря системной работе более 98% услуг предоставлено налогоплательщикам в электронном виде. Это экономит время и повышает качество обслуживания. Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта позволяет осуществлять точечный контроль и снизить административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков», – добавил Минниханов.

На мероприятии отличившимся сотрудникам ФНС по РТ были вручены государственные и ведомственные награды.