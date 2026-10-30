Минниханов: Татарстан переходит к целостной системе автономного транспорта

Татарстан от разрозненных экспериментов и разработок переходит к созданию целостной системы автономного транспорта. Об этом заявил президент Академии наук РТ, директор учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на заседании рабочей группы по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), которое прошло на Международном форуме Kazan Digital Week 2026.

«Ключевыми векторами развития являются мультисредность – беспилотные системы, которые могут работать в воздухе, на земле и в воде, автономность, то есть способность самостоятельно выполнять сложные задачи распознавания, навигации и принятия решений, а также кадры. Здесь необходим переход от обучения индивидуальных специалистов к формированию инженерных команд из специалистов широкого профиля, способных работать с аппаратами в разных средах», – рассказал он.

Минниханов отметил, что сейчас необходимы операторы-пилоты, инженеры и техники со знанием электроники, радиотехники, информационных технологий, а также специалисты с навыками работы с геоданными, дистанционным зондированием, фото- и видеосъемкой, искусственным интеллектом; программисты и разработчики систем навигации, управления, интерфейсов, интеллектуальным систем.

Заместитель министра транспорта России Игорь Костюченко добавил, что уже шестой год проводится работа по внедрению и развитию интеллектуальных транспортных систем. «ИТС в крупных городских агломерациях – это инструментарий, предназначенный для оптимизации перевозочного процесса улично-дорожной сети. Сегодня мы в 58 субъектах РФ реализуем соответствующие мероприятия. И большинство достигли значимых успехов на этом направлении», – заметил он.

Однако, по словам Костюченко, требуется доработка нормативного регулирования. К тому же еще немало предстоит сделать для оптимизации перевозочного процесса на улично-дорожной сети. «Во главу угла ставится вопрос времени. Оптимизация времени в пути сейчас важна с точки зрения применения ИТС и их развития в регионах. И сегодня одна из важных задач – доработка подходов и методик», – подчеркнул он.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, в Татарстане большое внимание уделяется автомобильным дорогам, нормативное состояние которых – это основное условие для развития интеллектуальных транспортных систем в целом.

«Основной вопрос – как увязать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт в единую систему общественного транспорта республики», – сказал он.

Все мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем проходят в регионах России с опережением, заметил заместитель руководителя Росавтодора Радик Фаразутдинов.

«Сейчас такой период, когда интеллектуальным транспортным системам необходимо выйти на новый уровень системного внедрения», – убежден он.