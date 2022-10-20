Минниханов: Татарстан обеспечен основными видами продукции и готов ее экспортировать

Татарстан полностью обеспечен основными видами продукции и имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету РТ.

По его словам, в республике в этом году был собран достойный урожай зерновых — более 5 млн тонн. Ожидается, что валовой сбор сахарной свеклы составит 1,8 млн тонн, масличных культур — 600 тыс. тонн, картофеля — 800 тыс. тонн, овощей — 260 тыс. тонн.

Руководитель республики поблагодарил сельчан «за их важный и непростой труд».

Он отметил, что перед аграриями стоят серьезные задачи по сохранению достигнутых показателей и повышению эффективности сельхозпроизводства, в том числе за счет улучшения плодородия почв, а также развития мелиоративного комплекса.

Также Президент РТ обратил внимание, что в республике крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота. «Вместе с тем в ряде муниципалитетов наблюдается закрытие ферм и большое сокращение поголовья. Прошу глав совместно с инвесторами обеспечить сохранение рабочих мест и выход на плановый показатель поголовья КРС на уровне начала текущего года», — подчеркнул руководитель республики.

Он заявил, что важно укрепить позиции по производству продукции животноводства и выйти на производство 2 млн тонн молока и 550 тыс. тонн мяса в год.

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.