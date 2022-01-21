Минниханов: Татарстан за год вложил 100 млрд рублей в социальную сферу по Стратегии-2030

Татарстан в прошлом году направил около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы республики в рамках Стратегии-2030. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Главная цель — развитие человеческого капитала, создание социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды. В прошлом году на эти цели, на социальные объекты, дороги направлено почти 100 млрд рублей инвестиций. Это и школы, детские садики, объекты здравоохранения, спорта, культуры», — сказал Минниханов.

Он напомнил, что развитие Татарстана с 2015 года определяется Стратегией 2030, которая закреплена законом республики. В рамках формирования стратегии были учтены мнения всех заинтересованных сторон: населения, бизнеса, общественных организаций. Все госпрограммы Татарстана разрабатываются на основе Стратегии-2030.

«Стратегия — это живой документ, который как мы и договаривались, — дополняется с учетом текущих реалий. Например, Стратегия-2030 была синхронизирована в 2019 году с нацпроектами, утвержденными Президентом РФ Владимиром Путиным. При этом значительных изменений мы не внесли, поскольку основные цели и задачи нацпроектов соответствуют нашей Стратегии-2030», — подчеркнул Президент Татарстана.

В Доме Правительства РТ началась стратегическая сессия «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан». В ее работе принимают участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Президент РТ Рустам Минниханов, руководители министерств им ведомств республики.