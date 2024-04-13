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Минниханов: Татарстан начнет более тесно сотрудничать с московским НИУ ВШЭ
Правительство Татарстана и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом во время посещения московского вуза заявил Раис республики Рустам Минниханов.
Руководитель РТ на встрече со студентами выразил надежду, что они смогут применить полученные знания и способности в том числе на благо Татарстана.
«Мы подписали соглашение, наше Правительство и ваше учебное заведение. Договорились составить дорожную карту, и работа Татарстана, наших предприятий, нашего Правительства будет более тесно проходить вместе с ВШЭ. И, конечно же, самое главное богатство здесь, — это студенты, наше будущее, нашей страны. <...> Если мы что-то хотим изменить или какие-то новые направления [развивать] — это, конечно же, это молодежь, это вы», — обратился он к учащимся.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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