Минниханов: Татарстан нацелен работать в Ливии не только по нефти

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с политическим советником председателя Президентского совета Ливии, членом Совета директоров нефтесервисной компании «Мид Ойл» Имадом аль-Фаляхом на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что для республики большая честь принимать партнеров из Ливии.

«Мы нацелены работать в вашей стране не только по вопросам нефти. Нужно рассмотреть и другие возможности», – сказал он.

Раис РТ подчеркнул необходимость активизировать работу по увеличению товарооборота, обозначил основные отрасли экономики и ведущие предприятия республики. Перспективными направлениями для сотрудничества он назвал партнерское финансирование, индустрию халяль, культуру и туризм.

Имад аль-Фалях рассказал, что ливийский рынок большой и перспективный. Он добавил, что все интересные разработки, представленные на выставке форума, планирует передать руководству страны для укрепления связей с Татарстаном.

Стороны также обсудили организацию бизнес-миссий предприятий для обмена опытом.