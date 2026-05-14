Минниханов: Татарстан нацелен на расширение сотрудничества с Оманом

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на бизнес-форуме «Россия – Оман», который прошел в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». В мероприятии также принял участие заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Хуснуллин отметил, что в последние годы российско-оманские отношения демонстрируют позитивную динамику. По его словам, импульс развитию диалога придали визит Султана Омана в Россию и переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых был подписан ряд соглашений, включая меморандум о сотрудничестве.

Он также напомнил, что в этом году отмечается 40-летие установления дипломатических отношений между странами.

«Несмотря на снижение товарооборота в последние годы, сегодня наметилась положительная динамика», – сообщил вице-премьер, добавив, что перспективным направлением остается туристический обмен, где фиксируется рост интереса российских граждан к отдыху в Омане. Среди ключевых сфер сотрудничества он назвал промышленность, энергетику, сельское хозяйство и строительство, подчеркнув потенциал участия российских компаний в оманских проектах.

Рустам Минниханов, выступая на форуме, поблагодарил оманскую сторону за интерес к КазаньФоруму и подчеркнул значимость развития двусторонних связей.

«Мы придаем большое значение развитию связей с вашей страной, направленным на укрепление российско-оманских отношений», – отметил Раис Татарстана, добавив, что республика ощущает поддержку и внимание со стороны руководства Омана.

Минниханов напомнил, что принимал участие в российско-оманских переговорах на высшем уровне во время визита Султана Омана в Россию, а также рассказал о своем недавнем визите в Оман, где прошел ряд официальных встреч.

По его словам, по итогам контактов ведется работа по открытию представительства Татарстана в Омане. «Убежден, что представительство будет способствовать дальнейшему сближению и реализации наших совместных планов и проектов», – заявил он.

Раис Татарстана подчеркнул, что перспективными направлениями сотрудничества остаются энергетика, промышленность, автомобилестроение, судостроение, нефтехимия, информатизация и логистика. Он также отметил, что республика активно развивает партнерский банкинг и халяль-индустрию, позиционируя себя как площадку взаимодействия с исламским миром.

Особое внимание Минниханов уделил «КазаньФоруму», назвав его важной площадкой для деловых контактов. Он напомнил, что Марат Хуснуллин возглавляет оргкомитет мероприятия, имеющего федеральный статус.

В завершение выступления Раис Татарстана пожелал участникам форума успешной работы и новых деловых контактов.