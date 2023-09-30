Минниханов: Татарстан — крупнейший машиностроительный центр страны

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Набережных Челнах принял участие в праздновании Дня машиностроителя. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Наша республика — крупнейший машиностроительный центр страны. У нас действуют порядка 4 тыс. предприятий отрасли, на которых занято 124 тыс. человек. Сегодня трудовые коллективы предприятий в условиях санкционного давления достойно решают поставленные задачи, внедряют новые разработки и наращивают объемы выпускаемой продукции. Мы благодарны Президенту страны Владимиру Путину и Правительству Российской Федерации за постоянную поддержку. Республика Татарстан также оказывает необходимое содействие нашим предприятиям», — заметил в приветственной речи Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С января по август текущего года объем отгруженной татарстанскими машиностроителями продукции превысил 650 млрд рублей. Они произвели 32 тыс. грузовиков, 1800 единиц сельскохозяйственной и дорожно-строительной спецтехники, 750 тыс. холодильников. По словам Раиса РТ, за каждой из этих цифр — большой каждодневный труд заводчан.

«Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в обеспечении выполнения целей и задач специальной военной операции, кратно нарастили поставку в войска современного вооружения и техники. Хочу поблагодарить трудовые коллективы за значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — заметил Минниханов.

Отдельно руководитель республики поблагодарил компании, которые оказывают помощь своим мобилизованным работникам и их семьям. «Так, на некоторых предприятиях для мобилизованных приобретено обмундирование, снаряжение и продуктовые наборы, участникам СВО продолжает выплачиваться заработная плата, семьям оказывается материальная помощь, погашены кредиты, для нужд военных закуплено оборудование», — перечислил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Упомянул Минниханов и новые инвестиционные проекты, которые воплощаются в жизнь в рамках поставленной главой государства задачи по обеспечению технологического суверенитета страны. Так, КАМАЗ наладил серийный выпуск грузовиков модельного ряда К5 с улучшенными свойствами, наращивает производство автобусов и электробусов. На выставке «Иннопром» в Астане высокую оценку получил беспилотный карьерный самосвал автогиганта — «Юпитер».

Кроме того, руководство страны приняло решение расширить серийный выпуск пассажирских самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе. В свою очередь зеленодольский завод имени Горького наращивает выпуск скоростных судов на подводных крыльях «Метеор-2020» для реновации речного флота.

Казанский вертолетный завод расширяет производство, сформировал твердый портфель заказов и завершил работу по импортозамещению компонентов для вертолета «Ансат». «Соллерс» начал производить новую линейку легких коммерческих авто и дизельных двигателей. Продолжают развитие ЕлАЗ, «Казанькомпрессормаш», КМПО, «Точмаш», «Эникс», «Казаньсельмаш», «Агромастер» и многие другие предприятия, добавил руководитель республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов также назвал важнейшим условием развития отрасли кадровое обеспечение. В качестве успешных примеров он упомянул сотрудничество КАЗ и КВЗ с Казанским колледжем имени Дементьева, а «ПОЗИСа» — с Зеленодольским механическим колледжем. Для завода имени Горького открыт судостроительный колледж. Специалистов для КАМАЗа готовят сразу три ссуза: технический колледж имени Поташова, автомеханический колледж имени Васильева и Набережночелнинский политехнический колледж.

Вспомнил он и о том, что премии Правительства РФ в области науки и техники получили Казанский вертолетный завод (в 2021 году) и «Казанькомпрессормаш» (в 2020 году), а следующий год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития.

«В этом году исполняется 125 лет предприятию ПОЗИС, заслужившему высокую федеральную награду — почетный знак Российской Федерации „За успехи в труде“. 80 лет исполняется созданному в годы войны „Вакууммашу“, 65 лет — Казанскому приборостроительному конструкторскому бюро, 45 лет — „Ремдизелю“, лидеру в производстве техники специального назначения», — обратил внимание Минниханов на юбилейные даты.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам руководителя республики, за трудовой героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, звание «Предприятие трудовой доблести» присвоено 22 предприятиям, в том числе 12 машиностроительным.

«Безусловно, главное богатство любого предприятия — его коллектив. Слова особой благодарности хочу выразить всем ветеранам отрасли, которые своим трудом внесли важный вклад в развитие республики. Бик зур рәхмәт сезгә! (в переводе с татарского — „Большое вам спасибо!“)» — сказал Рустам Минниханов.

Затем Раис Татарстана вспомнил о присутствующих на торжестве работниках машиностроительной отрасли, которые посвятили ей всю свою жизнь, и о сложившихся в этой сфере династиях. Он пожелал ветеранам и действующим представителям отрасли машиностроения новых успехов, плодотворной работы, здоровья и благополучия. Состоялось и награждение наиболее отличившихся машиностроителей.

«Машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, нашей экономики в целом», — заявлял ранее Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам форума промышленного форума «Инженеры будущего 2020».