Минниханов: IT-сфера Татарстана конкурентоспособна на российском и на мировом уровне

В настоящее время в сфере IT Татарстан конкурентоспособен не только на российском, но и на мировом уровне. Об этом на пленарном заседании Kazan Digital Week 2021 заявил Президент республики Рустам Минниханов.

Так, в РТ действуют около 3 тыс. IТ-компаний, в этой сфере работают более 40 тыс. специалистов. В качестве примера руководитель Татарстана привел компании ICL, «БАРС Груп» и Таттелеком, которые были созданы в республике «и на сегодняшний день доросли до лидеров в российской IT-отрасли».

По данным «Сколково», в 2020 году Татарстан уверенно занял лидирующую позицию по цифровизации среди российских регионов. Таких высоких результатов, подчеркнул Рустам Минниханов, удалось добиться благодаря принятию целого комплекса мер.

«В 2007 году мы внедрили систему принятия решений в госуправлении „Электронное Правительство“, одними из первых запустили региональный портал „Госуслуги“, создали систему „Народный контроль“ для получения обратной связи от граждан. Более 80% обращений от граждан были рассмотрены, а проблемы решены», — рассказал Президент Татарстана и добавил, что в 2021 году в электронный формат была переведена 101 социально значимая услуга.

По его словам, цифровые технологии определяют конкурентоспособность бизнеса и позволяют повысить качество жизни населения. «Мир переходит в цифру. Сегодня цифровые технологии — это инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан и конкурентоспособность бизнеса» , — отметил Рустам Минниханов.

Форум Kazan Digital Week 2021 проводится с 21 по 24 сентября в смешанном формате. Участие в мероприятиях принимают представители Правительств РТ и РФ, а также авторитетные ученые и признанные эксперты в области цифровых интеллектуальных технологий. В этом году на более чем 300 секциях международного выставочного центра «Казань Экспо» будут работать свыше 600 спикеров.