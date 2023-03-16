Минниханов: Татарстан и Ульяновскую область связывают добрые партнерские отношения

Фото взято из телеграм-канала Раиса Татарстана.

Татарстан и Ульяновскую область исторически связывают добрые партнерские отношения. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, передает пресс-служба руководителя республики.

«У нас хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности», — отметил Минниханов.

Товарооборот между двумя регионами превышает 7 млрд рублей. Республика поставляет бензин и дизельное топливо, грузовые и легковые автомобили, продукцию химических предприятий, азотные удобрения, листовое стекло, медоборудование и широкий спектр различных товаров. Из Ульяновской области в РТ ввозятся грузовые и легковые автомобили, автобусы, цемент, кровельные материалы, сельхозпродукция.

Татарстанские и ульяновские предприятия готовы развивать партнерство в машино- и авиастроении, в сфере внедрения энергосберегающих технологий в производство и ЖКХ.

Раис РТ предложил активнее сотрудничать в области привлечения инвестиций, логистики, сельского хозяйства, культуры, молодежной политики, образования и спорта. В развитии туристических связей особую роль играет проект «Великий Волжский путь».

Также Рустам Минниханов пригласил Алексея Русских в мае принять участие в KazanForum.

Губернатор Ульяновской области поблагодарил его за традиционно теплый прием.

«Мы приехали большой делегацией. Много новых контактов. Я уверен, что переговоры перерастут в конкретные дела», — сказал руководитель региона.