Минниханов: Татарстан готов стать пилотным регионом для ИИ-решений в образовании

Татарстан готов стать пилотным регионом для масштабирования ИИ-решений в науке и образовании. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Татарстан готов стать пилотной площадкой для апробации и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта в образовании и науке», – заявил он.

По его словам, сегодня ключевая задача – это адаптация системы образования под подготовку специалистов на стыке информационных технологий и промышленности. И этот вопрос требует системного решения на федеральном уровне.