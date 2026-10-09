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Общество 9 октября 2026 11:49

Минниханов: Татарстан готов стать пилотным регионом для ИИ-решений в образовании

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Татарстан готов стать пилотным регионом для масштабирования ИИ-решений в науке и образовании. Об этом на пленарной сессии «Цифровых дней Иннополиса» рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Татарстан готов стать пилотной площадкой для апробации и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта в образовании и науке», – заявил он.

По его словам, сегодня ключевая задача – это адаптация системы образования под подготовку специалистов на стыке информационных технологий и промышленности. И этот вопрос требует системного решения на федеральном уровне.

#Рустам Минниханов #иннополис #искусственный интеллект
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