Минниханов: Татарстан готов способствовать укреплению связей России и Палестины

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Республика Татарстан готова способствовать укреплению отношений между Россией и Палестиной. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с губернатором палестинской провинции Хеврон Джибрином Ильясом Абедом аль-Бакри, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Аль-Бакри приехал в Татарстан для участия в работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили шаги по дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в рамках сотрудничества двух стран.

По словам Минниханова, Российская Федерация дорожит высоким уровнем российско-палестинских отношений. Он напомнил, что в январе 2020 года Президент РФ Владимир Путин посетил Палестину и на встрече со своим коллегой Махмудом Аббасом выразил готовность наращивать взаимодействие. Эти намерения были подтверждены и на встрече двух лидеров в Сочи в ноябре 2021-го.

Президент РТ обратил внимание на то, что имеется большой потенциал для развития двусторонних связей в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, информационные и другие высокие технологии, медицина и фармацевтика, агропромышленный сектор.

Рустам Минниханов также уверен, что важно развивать связи в области культуры, науки, образования. Он упомянул, что палестинские фильмы неоднократно участвовали в Казанском международном фестивале мусульманского кино. Кроме того, по его мнению, есть перспективы для взаимодействия в области туризма, а также по линии сотрудничества мусульманских организаций.

Помимо этого, Президент Татарстана вкратце рассказал об экономике республики и ее промышленном потенциале. Он признал, что товарооборот региона с Палестиной невысок, но есть все возможности для его увеличения.

Ранее губернатор провинции Хеврон посещал Татарстан в декабре 2019 года. Тогда он встретился с вице-премьером — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым, обсуждались возможные поставки продовольствия в Палестину. Помимо прочего, между Казанью и провинцией Хеврон подписано соглашение об установлении партнерских отношений.