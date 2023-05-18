Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Татарстан готов поставлять в Пакистан вертолеты, суда и оборудование
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с министром торговли Исламской Республики Пакистан Сейедом Навидом Камаром на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». Руководитель республики призвал наращивать сотрудничество, в том числе – объемы торговли.
Пакистан является для России одним из приоритетных партнеров в Юго-Восточной Азии, подчеркнул Минниханов. По его мнению, сегодня есть хорошие перспективы сотрудничества в различных отраслях, включая транспорт, энергетику, а также гуманитарную сферу.
В числе перспективных направлений сотрудничества Раис республики назвал торгово-экономическую сферу, образование и науку, туризм, культуру. Хорошие возможности для диалога созданы на площадке Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
Он призвал наращивать объемы торговли, отметив, что республика готова поставлять в Пакистан вертолеты, суда, грузовые автомобили, нефтехимическую продукцию, минеральные удобрения, товары АПК, различные типы оборудования.
Министр торговли Пакистана высоко оценил экономические достижения Татарстана и также отметил заинтересованность бизнеса в работе на российском рынке, в том числе в Татарстане, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Нам следует лучше узнать друг друга, обозначить направления для сотрудничества. Это может быть текстильная и легкая промышленность, сельское хозяйство, нефтепереработка», – сказал Сейед Навид Камар и предложил организовать встречу татарстанских и пакистанских деловых кругов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»