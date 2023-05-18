Минниханов: Татарстан готов поставлять в Пакистан вертолеты, суда и оборудование

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с министром торговли Исламской Республики Пакистан Сейедом Навидом Камаром на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». Руководитель республики призвал наращивать сотрудничество, в том числе – объемы торговли.

Пакистан является для России одним из приоритетных партнеров в Юго-Восточной Азии, подчеркнул Минниханов. По его мнению, сегодня есть хорошие перспективы сотрудничества в различных отраслях, включая транспорт, энергетику, а также гуманитарную сферу.

В числе перспективных направлений сотрудничества Раис республики назвал торгово-экономическую сферу, образование и науку, туризм, культуру. Хорошие возможности для диалога созданы на площадке Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Он призвал наращивать объемы торговли, отметив, что республика готова поставлять в Пакистан вертолеты, суда, грузовые автомобили, нефтехимическую продукцию, минеральные удобрения, товары АПК, различные типы оборудования.

Министр торговли Пакистана высоко оценил экономические достижения Татарстана и также отметил заинтересованность бизнеса в работе на российском рынке, в том числе в Татарстане, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Нам следует лучше узнать друг друга, обозначить направления для сотрудничества. Это может быть текстильная и легкая промышленность, сельское хозяйство, нефтепереработка», – сказал Сейед Навид Камар и предложил организовать встречу татарстанских и пакистанских деловых кругов.