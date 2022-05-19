Минниханов: Татарстан готов поставлять «КАМАЗы», самолеты и лекарства исламским странам

Сотрудничество с исламским миром было и остается для России одним из важнейших внешнеполитических векторов. Внутри страны одним из основных их партнеров является Татарстан, который поддерживает с ними активный диалог на разных уровнях. Об этом на встрече с послами стран ОИС на полях KazanSummit 2022 заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он поблагодарил дипломатов за участие в мероприятии и активное продвижение сотрудничества с Россией и ее регионами.

Руководитель республики напомнил, что за прошлый год товарооборот Татарстана и стран — членов ОИС достиг порядка 2 млрд долларов. При этом наиболее активно торговля велась с Турцией, Индонезией, Ираном, Египтом, Саудовской Аравией, Малайзией.

По словам Минниханова, Татарстан становится примером для других регионов страны по взаимодействию с исламским бизнесом. Республика — один из ведущих субъектов России в области машиностроения, нефтегазохимического комплекса, АПК. Она готова поставлять свою продукцию: «КАМАЗы», вертолеты, скоростные и грузопассажирские суда, нефтехимическую продукцию, минеральные удобрения, нефтегазодобывающее оборудование, сельхозпродукцию, медицинские и фармацевтические товары — в страны — члены ОИС.

Также Президент Татарстана напомнил, что завтра в Казани состоится заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которая является важным инструментом работы с мусульманским миром. Мероприятие будет приурочено к значимой дате для всех мусульман — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Кроме того, ряд международных мероприятий пройдет в Казани под эгидой Молодежной столицы ОИС — 2022.