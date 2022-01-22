Минниханов: Татарстан готов к «омикрону» и новым вызовам пандемии

На этой неделе в Татарстане были выявлены первые случаи штамма «омикрон», а также увеличение заболеваемости Covid-19 в целом. Несмотря на это, регион готов к борьбе с новым вариантом вируса и новым вызовам пандемии, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

Оценивая санитарно-эпидемиологическую обстановку, он напомнил о высокой заразности «омикрона», борьба с которым требует еще большего внимания к соблюдению мер профилактики, усилению работы первичного звена здравоохранения и других антиковидных мер.

Тем не менее здравоохранение Татарстана готово к таким вызовам.

«Последние дни показывают, что количество заболевших резко выросло, но в стационарах серьезного роста нет, — приводит слова руководителя РТ его пресс-служба. — У нас имеется резерв инфекционных коек. При необходимости мы можем в три раза увеличить их количество. Запас лекарств и медицинского оборудования — все эти вопросы на контроле. Мы держим уровень тестирования. Будем и дальше активно работать».

По последним данным, первым компонентом вакцины в республике привито более 2,35 млн человек. Республика обеспечена свыше 370 тыс. доз прививок, развернуты 170 пунктов вакцинации, где желающие могут сделать инъекцию повторно.

«Вакцинация — это возможность обезопасить людей. Заболеть может каждый из нас. Но своевременная вакцинация позволит перенести заболевание в легкой форме, избежав развития осложнений», — подчеркнул Президент Татарстана.

В заключение он напомнил, что в регионе по-прежнему сохраняются все введенные ограничения.