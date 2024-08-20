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Минниханов: Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России и ОИС
Между Россией и странами Организации исламского сотрудничества сложились добрые отношения, основанные на равноправии. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил во время встречи с заместителем генерального секретаря ОИС Таригом Али Бахитом, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
«Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС, — подчеркнул Минниханов. — В тесном сотрудничестве с вашей организацией действует Группа стратегического видения „Россия — Исламский мир“. Отрадно, что у нас налажен постоянный диалог как с Центральным аппаратом ОИС, так и с ее отдельными структурами».
Он отметил, что сотрудничество с ОИС развивается по разным направлениям — с Молодежным форумом ОИС, Постоянным комитетом ОИС по торговому сотрудничеству, Академией наук исламского мира, Исламским банком развития и другими организациями.
Тариг Али Бахит прибыл в столицу Татарстана для участия в Казанском глобальном молодежном саммите. Событие состоится с 21 по 24 августа. Ожидается участие представителей более чем 40 государств.
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