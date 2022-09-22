Минниханов: Татарстан апробирует решения по исламскому банкингу для регионов России

Татарстан готов стать пилотной площадкой для внедрения финансовых продуктов в соответствии с нормами ислама. Впоследствии такая практика могла бы распространиться на все регионы страны. Об этом сегодня сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

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«Развитие исламских финансов позволит вовлечь в финансовый оборот граждан, которые по религиозным или этическим соображениям не могут использовать традиционные банковские продукты. В настоящее время у нас много наработок в сфере исламского банкинга, есть партнеры. И я уверен, что Татарстан апробирует многие решения по исламскому банкингу, которые можно будет применять в других регионах. Это будет способствовать развитию взаимодействия с государствами — членами Организации исламского сотрудничества», — сказал Минниханов.

«В рамках Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир”, которая создана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, мы провели экономический саммит KazanSummit, который на следующий год получит федеральный статус», — добавил он.