Минниханов: Татарстан активно взаимодействует с исламским миром и странами — членами ОИС

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ливии в России Эмхемедом А.Э. Альмаграви. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества в рамках российско-ливийских отношений и реализацию ряда проектов. Рустам Минниханов коротко рассказал о развитии Татарстана и его экономическом потенциале: в республике развита нефтедобыча, нефтехимия и нефтепереработка, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция.

Сегодня Татарстан активно взаимодействует с исламским миром и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. В 2022 году Казань являлась Молодежной столицей ОИС с широкой программой мероприятий.

Важно активнее работать над развитием сотрудничества Татарстана с Ливией в рамках российско-ливийских отношений, отметил Рустам Минниханов. Он также поблагодарил господина посла за внимание к республике и за визит.

Посол Ливии в РФ Эмхемед А.Э. Альмаграви поблагодарил за внимание к делегации его страны и за насыщенную программу. Он отметил, что есть ряд сфер, где может быть налажено взаимовыгодное сотрудничество, в том числе отрасль здравоохранения.