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Общество 1 апреля 2025 08:20

«Казань белая»: Минниханов шуткой поздравил татарстанцев с 1 апреля

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«Казань белая»: Минниханов шуткой поздравил татарстанцев с 1 апреля
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с 1 апреля шуточной фотографией.

Руководитель региона опубликовал традиционный снимок, сделанный из рабочего кабинета. Но фотография была сделана не сегодня, а зимой – площадь Свободы вся покрыта снегом.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Мы должны друг с другом здороваться. Это некий способ поприветствовать на татарском и на русском языках. Во-вторых, думаю, что многим интересно, какая погода в Казани: дождь или солнце. Кто-то меня критикует, говорит: «Неужели нельзя другую фотографию поставить?» Но она вот такая. Когда я нахожусь в Казани на рабочем месте, всегда таким образом приветствую», – объяснял ранее эту традицию Рустам Минниханов.

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#Рустам Минниханов
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