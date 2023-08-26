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Минниханов: Шугуровское месторождение — это целая эпоха большой нефти Татарстана
Сегодня в Лениногорске на стадионе «Юность» пошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию добычи татарстанской нефти и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения. Почетным гостем этого события стал Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Мероприятие открылось театрализованным прологом: публике показали историю становления нефтяной промышленности региона. С приветственной речью к собравшимся обратился Рустам Минниханов.
«Рад приветствовать вас на торжественном мероприятии, которое посвящено 80-летию добычи татарстанской нефти и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения. В перечне знаменательных дат, которые мы празднуем в этом году, эти юбилеи имеют особое значение для нашей страны», — подчеркнул Раис Татарстана.
Руководитель республики напомнил, что 80 лет назад, в разгар Великой Отечественной войны, из скважины №1, пробуренной рядом с селом Шугурово, был получен промышленный приток нефти. Соответственно, уверен он, Шугуровское месторождение — это не просто первое промышленное месторождение нефти в регионе, а «целая эпоха большой нефти Татарстана, которая внесла неоценимый вклад в Великую Победу».
По словам Минниханова, после войны именно благодаря татарстанской нефти страна смогла ударными темпами восстановить экономику, стать лидером в развитии науки и техники и обеспечить достойный уровень образования и культуры.
«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам, которые стояли у истоков зарождения нефтяной отрасли и заложили фундамент наших достижений», — заметил Раис РТ. И добавил, что в республике всегда будут помнить трудовые подвиги геологов, геофизиков, буровиков, проходчиков шахт, инженеров, техников и ученых, благодаря которым Татарстан стал одним из основных нефтегазовых центров страны.
В общей сложности из недр Татарстана добыто примерно 3,5 млрд тонн нефти. Несмотря на все сложности, связанные с ограничениями добычи и разработки нефтяных ресурсов, предприятия нефтяной промышленности РТ играют ключевую роль в экономике республики, являются залогом исполнения бюджетных обязательств и социальных программ, констатировал Минниханов.
Раис Татарстана также высказал слова благодарности трудовым коллективам нефтяных компаний и всем нефтяникам за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, поздравил всех с праздником и пожелал новых профессиональных успехов. Кроме того, он вручил государственные награды РФ и РТ наиболее отличившимся работникам нефтяной и газовой промышленности.
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