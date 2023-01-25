Минниханов – студентам: «С современными вызовами может справиться только молодежь»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в День российского студенчества посетил Казанский федеральный университет, где встретился с учащимися, ответил на их вопросы, а также посетил выставку, посвященную молодежным проектам. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Встречу со студенческим активом Рустам Минниханов начал с вручения букета цветов девушке по имени Татьяна

Фото: president.tatarstan.ru

«От интеллектуального уровня нашей республики и страны будет зависеть будущее»

Встречу со студенческим активом Рустам Минниханов начал с вручения букета цветов девушке по имени Татьяна. Она учится в КФУ и работает волонтером в фонде «Помощь рядом – Ярдэм янэшэ».

«Татьяна, милая Татьяна», – улыбнулся Минниханов, вручая букет.

Сама беседа началась с приветственного слова и поздравлений в адрес студентов. По словам Президента РТ, студенческие годы – очень памятные для жизни человека. Каждый из них спустя время будет вспоминать эти годы со светлыми эмоциями.

Рустам Минниханов подчеркнул, что КФУ – один из ведущих вузов всей России, который готовит стратегически важные и высококвалифицированные кадры для экономики Фото: president.tatarstan.ru

«Здесь собрались активные студенты, которые уже хорошо себя проявили. Вы попали в прекрасный коллектив, в вуз с богатой историей и опытными преподавателями. У вас будут друзья из разных стран и регионов России. Студенческие годы бывают только один раз в жизни. Потом будете отматывать в памяти и вспоминать, как весело жили тогда. От интеллектуального уровня нашей республики и страны будет зависеть будущее. Сегодня мы увидели, как ребята из университета делают беспилотники. В наше время тоже такое было, но намного проще. С современными вызовами может справиться только молодежь, будем опираться на вас», – сказал Президент Татарстана.

Он подчеркнул, что КФУ – один из ведущих вузов всей России, который готовит стратегически важные и высококвалифицированные кадры для экономики. Особенно Минниханов выделил Высшую школу государственной службы, занимающуюся повышением квалификации госслужащих.

Далее учащиеся получили возможность задать Минниханову интересующие их вопросы Фото: president.tatarstan.ru

«На чьи сани сел, того песню и поешь»

Далее учащиеся получили возможность задать Минниханову интересующие их вопросы. Аспирант Денис Давыдов коснулся института наставничества. Он поинтересовался у Президента Татарстана, кого тот считает своим главным учителем.

«Есть пословица: “На чьи сани сел, ту песню и поешь”. Важно, в какую атмосферу попадешь, кто твои друзья. Каждому человеку нужен пример, авторитет, к которому можно обратиться за советом. Это учителя, педагоги, родители. Но мой главный учитель – первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Я много лет работал с ним рядом. Для многих из Правительства республики он стал наставником», – вспоминает Минниханов.

Затем вопрос задала студентка Татьяна Грязютина, которой Президент Татарстана подарил цветы. Она спросила о роли волонтерства в жизни республики.

Аммар Хусейн решил задать личный вопрос Минниханову. Учитывая плотный график Президента РТ, учащийся спросил, откуда он берет столько энергии Фото: president.tatarstan.ru

«У нас волонтеры как тимуровцы. Сегодня это очень четко выстроенная система. Главная задача для вас – хорошо учиться и получить все необходимые знания. При этом вы должны себя проявить и в общественной жизни. Самая лучшая форма для этого – волонтерство», – ответил Рустам Минниханов.

Он добавил, что на сегодняшний день в Татарстане есть порядка 140 тыс. добровольцев. Движение получило свое развитие после проведения в Казани Универсиады в 2013 году. Тогда всеми силами собирали 20 тыс. человек, а сейчас это число увеличилось более чем в 10 раз.

Студент КФУ и обладатель Гран-при конкурса «Волонтер года РТ – 2022» Аммар Хусейн решил задать личный вопрос Минниханову. Учитывая плотный график Президента РТ, учащийся спросил, откуда он берет столько энергии.

«Когда я работал в районах, то привык вставать в пять утра. В части организации труда нужно отдать должное руководителю Аппарата Президента Татарстана Асгату Сафарову. Он так планирует мою работу, чтобы не было времени бездельничать. Благодаря таким моим коллегам мы работаем быстро. Бери больше – кидай дальше», – улыбнулся Минниханов.

Он подчеркнул особую важность темпа работы. Когда человек начинает расслабляться, то весь процесс идет под откос, и ему потом сложно собраться.

По словам доцента кафедры общего языкознания и тюркологии ИФМК КФУ Кадрии Фатхулловой, учащиеся из других стран охотно тянутся к изучению местного языка Фото: president.tatarstan.ru

Беспилотный трактор и учебник татарского для иностранцев

Во время посещения Казанского университета Президент Татарстана осмотрел выставку со студенческими проектами. О своей работе руководителю республики рассказали представители Центра студенческих отрядов, Волонтерского штаба, научных кружков. Один из проектов был посвящен учебнику татарского языка для иностранных студентов. По словам доцента кафедры общего языкознания и тюркологии ИФМК КФУ Кадрии Фатхулловой, учащиеся из других стран охотно тянутся к изучению местного языка.

«Разработан специальный учебник для обучения иностранных студентов, который называется “Давайте говорить по-татарски”. Они изучают язык с интересом, потому что им нравится Татарстан и университет. Так как они сейчас живут в нашей республике, они считают важным хотя бы на базовом уровне знать местный язык», – пояснила она.

Больше всего интерес к изучению проявляют студенты из Китая, но есть и из Индонезии, Нигерии, Колумбии и других стран.

Дмитрий Чикрин рассказал о том, как удалось оснастить оборудованием для беспилотного управления малый трактор Минского завода Фото: president.tatarstan.ru

Другой важный проект КФУ, который представили Минниханову, касался разработки интеллектуальных систем для беспилотной техники и медицинского оборудования. Директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин рассказал о том, как удалось оснастить оборудованием для беспилотного управления малый трактор Минского завода.

«Мы полностью закончили разработку беспилотного оборудования и автоматизации малого трактора. Он был продемонстрирован премьер-министрам России и Белоруссии. Сейчас мы ведем работу по оснащению обычных и тяжелых сельскохозяйственных машин», – сообщил он.

По словам Чикрина, сейчас в университете также ведут работы по созданию автоматизированной системы для поиска неисправностей тракторов.