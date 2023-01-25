Минниханов — студентам: С новыми вызовами может справиться только молодежь

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Татьянин день встретился со студентами КФУ. Он ознакомился с проектами университета, деятельностью разных молодежных объединений, а также ответил на вопросы учащихся вуза.

«Здесь собрались активные студенты, которые уже себя очень хорошо проявили. Вы попали в прекрасный коллектив, в вуз с мощнейшей историей и опытными преподавателями. Вы можете все это получить, пока молодые. У вас будут друзья из разных стран и регионов России. Студенческие годы бывают только один раз. Потом будете отматывать в памяти и вспоминать, как весело жили тогда. От интеллектуального уровня нашей республики и страны будет зависеть будущее. Сегодня мы увидели, как ребята из университета делают беспилотники. В наше время тоже такое было, но намного проще. С современными вызовами может справиться только молодежь, будем опираться на вас», — сказал Минниханов.

Перед встречей с активом КФУ он посетил выставку, где рассказали о больших проектах вуза, а также о разных студенческих объединениях и кружках. Так, одно из направлений, в котором работает вуз, — это разработка беспилотников. В частности, полностью создан автоматизированный трактор для Минского завода, сообщил директор института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чиркин.

«Мы занимаемся разработкой в области беспилотной техники и интеллектуальных транспортных систем, медицинского оборудования на базе ИИ, системами промышленной автоматизации и оборудования специального назначения. Одна из последних наших работ — это автоматизированный малый трактор. Он уже полностью разработан и представлен заказчикам, сейчас работаем над обычным и тяжелым тракторами», — пояснил он.

Фото: © Арсений Каримов/ «Татар-информ»

После осмотра выставки Минниханов встретился со студентами. Он вручил букет цветов девушке по имени Татьяна, которая учится в КФУ и занимается волонтерской деятельностью.

«Это очень волнительно и приятно, что на меня обратили внимание, это большая честь получить поздравления от Президента Татарстана Рустама Минниханова», — поделилась девушка.

Молодые люди задавали гостю разные вопросы — от возможностей для стартапов до организации практики в Татарстане для студентов из ЛДНР. Один из учащихся, Ильнур Валеев, рассказал Минниханову, что несмотря на то, что он учится на IT-специалиста, их курс еще ни разу не водили в новый IT-парк имени Рамеева. Президент поручил организовать экскурсию и отметил, что в Татарстане созданы все условия для развития IT-стартапов.