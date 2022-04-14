Минниханов — студентам Иннополиса: Ездить в Москву не нужно, если только тратить деньги

Татарстан готов обеспечить молодых программистов всем необходимым, чтобы им не пришлось искать достойных зарплат или условий труда. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече со студентами университета города Иннополис.

Руководитель республики отметил, что система органов государственной власти в республике полностью переведена на цифровые платформы от архивов до правоохранительного блока. Теперь очередь за коммерческими предприятиями.

«Сейчас идет огромная работа по цифровизации промышленности. Я думаю, что, кроме ваших навыков в цифровизации, нужно иметь специализацию в инженерных науках, здравоохранении. Тогда ваша востребованность значительно вырастет», – поделился мнением Минниханов.

Президент РТ рассказал, что в республике делается все необходимое для подготовки кадров в сфере IT. В частности, открыта «Школа 21», к 30 августа в исторической части Казани будет открыт новый технопарк площадью 45 тыс. квадратных метров.

«Вы будете востребованы в Татарстане, ездить в Москву будет не нужно, – если только тратить деньги, которые вы заработаете. Сегодня вам не нужно уезжать в поисках работы, тем более что она не привязана к конкретному месту. Вы можете находиться там, где свежий воздух, где голова хорошо работает. Здесь в Иннополисе у вас есть гольф-клуб, горнолыжный комплекс», – отметил Минниханов.

«Я ездил в “Сколково”, у нас очень хорошие контакты, мы будем сотрудничать. Но необходимость в специалистах у нас тоже большая. У нас есть и авиационная, автомобильная группы предприятий, есть нефтепереработка, нефтехимия. Поэтому вы нам нужны», – подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана сегодня провел встречу со студентами одного из самых молодых вузов России по подготовке IT-специалистов.