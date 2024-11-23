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Минниханов: Строительство обхода Нижнекамска и Челнов - важный проект
Раис РТ Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства автодорог М-7 «Волга» на обходе Нижнекамска и Челнов, а также дороги «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной трассы «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)».
Как напомнили в пресс-службе руководителя республики, новое направление трассы М-7 «Волга» возводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В последствии этот обход войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.
Минниханов побывал на площадке около с. Костенеево (Елабужский муниципальный район), объехал места строительства автодороги М-7 «Волга» - обход Нижнекамска - с остановкой на транспортной развязке, далее - до моста через реку Каму (Нижнекамский муниципальный район).
Руководитель республики оценил объемы строительства моста через реку Каму.
Напомним, что сейчас на мосту через реку Кама, строящемся в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, начали устраивать линии электроосвещения. Мост через Каму протяженностью 1,3 км возводят на первом этапе обхода Нижнекамска и Автограда.
Еще Раис РТ осмотрел АЗС, которые расположены на трассе и представляют собой многофункциональные зоны отдыха. Общаясь с представителями автодорожных предприятий, Минниханов подчеркнул, что поставлена госзадача, и строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму - важный федеральный проект. При этом он положительно оценил объемы работ.
В объезде приняли участие представители руководства ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», ОАО «Алексеевскдорстрой», филиала «Мостотряд-41» АО ДиМ, ООО «Самаратрансстрой», «Волгадорстрой» и другие.
Напомним, что 6 ноября Минниханов также посещал строительство автодорог на этих участках.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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