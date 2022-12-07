Минниханов: Строительная отрасль – одна из ключевых в экономике Татарстана

Строительная сфера является одной из ключевых в экономике Татарстана. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал на церемонии, посвященной 100-летию отрасли республики. Мероприятие прошло в «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики.

«За 100 лет в республике воздвигнуты целые города: Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и ИТ-город Иннополис. Мы по праву гордимся достижениями наших архитекторов, строителей и всех мастеров своего дела!» –обратился Минниханов к участникам мероприятия.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Он заметил, что неповторимый облик республики способствует повышению туристического потенциала. По его словам, неслучайно в Казанском Кремле воздвигнут памятник татарскому и русскому зодчим.

«Это – знак благодарности строителям и их важной профессии», – подчеркнул Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Отдельно он отметил ветеранов отрасли и трудовые династии строителей. «Менялись архитектурные стили, создавались новые строительные материалы и технологии, но миссия строителей сохранилась. „Сделать жизнь лучше!“ – этот лозунг и сегодня совпадает с целью развития Татарстана», – сказал Президент РТ.

Строительная отрасль – одна из ключевых в экономике республики. Впервые в истории Татарстана объем введенного жилья превысил 3 млн кв. метров. В 2021 году реализованы госпрограммы и мероприятия почти на 97 млрд рублей, в рамках которых воздвигнуто и отремонтировано свыше 4,6 тыс. объектов.

«Усилиями архитекторов и строителей преображаются города и сёла республики. Вне всякого сомнения – Татарстан еще ждут великие стройки и масштабные проекты», – сказал Минниханов.

В церемонии приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, врио главы ДНР Денис Пушилин, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, ветераны отрасли, представители строительных организаций и отраслевых ведомств. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поздравил татарстанских строителей по видеосвязи.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Затем состоялась церемония вручения наград. В частности, Ирек Файзуллин был удостоен ордена «Дуслык».