Минниханов: Страны исламской цивилизации становятся все более надежными партнерами России

Исламские государства с каждым годом становятся все более надежными и востребованными партнерами для России и Татарстана. В текущих непростых глобальных условиях между нашими странами и их регионами важно встраивать новые логистические маршруты, наращивать товарооборот и взаимные инвестиции. Об этом на пленарном заседании KazanForum 2023 заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На фоне кардинальных сдвигов на международной арене и новых вызовов для нашей страны связи с исламским миром приобретают особое значение», — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что еще два десятилетия назад Президент РФ Владимир Путин высказался о стратегических перспективах отношений России со странами Исламского мира. Сегодня эти намерения реализуются, в том числе, на площадке KazanForum 2023.

«Исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики. С каждым годом растет ее вес в международной торговле. Государства дружественной исламской цивилизации становятся все более востребованными и надежными партнерами нашей страны в вопросах обеспечения безопасности, стабильности, решения экономических проблем на глобальном и региональном уровнях», — обратился к участникам сессии Раис Татарстана.

По его словам, Россия стремится укрепить взаимовыгодное сотрудничество с государствами — членами ОИС, уважая их общественный уклад и традиционные духовно-нравственные ценности.

«В текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки, в том числе перестраивать экспортные потоки. Также важно работать импортозамещением и наращиванием технологического суверенитета стран, совершенствовать работу транспортных коридоров и воплощать в жизнь совместные инвестиционные проекты», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он добавил, что все эти возможности совмещает в себе площадка международного форума в Казани.

«В этом отношении KazanForum уникален. Это площадка, на которой участники и гости могут обсудить данные вопросы и многие другие предложения», — резюмировал Рустам Минниханов.