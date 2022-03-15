Минниханов: Статус Казани как молодежной столицы ОИС укрепит связь с исламскими странами

Статус Казани как молодежной столицы ОИС поможет Татарстану и России укрепить сотрудничество с исламскими странами в различных направлениях. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на церемонии инаугурации в Доме приемов МИД РФ в Москве.

«Присвоение Казани статуса молодежной столицы „Организации исламского сотрудничества“ — это прекрасная возможность нашей республике и стране укрепить взаимодействия со странами исламского мира. Будем рады видеть всех присутствующих на наших мероприятиях», — обратился к участникам церемонии руководитель республики.

Он отметил, что это поистине уникальное событие, ведь впервые в истории организации этот статус присваивается городу из страны-наблюдателя.

Президент РТ напомнил, что в период с 19 по 21 мая в республике пройдут праздничные мероприятия, приуроченные 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией, заседание стран — участников ОИС и множество других ярких событий. Кроме того, в течение всего года Министерством по делам молодежи РТ вместе с форумом будет организована насыщенная программа, охватывающая все сферы жизни молодежи исламского мира.

Минниханов напомнил, что на сегодняшний день Татарстан на своей территории уже реализует ряд крупных проектов, связанных с молодежной политикой. Например, активно работают Университет талантов, Академия молодежной дипломатии и многие другие.

«Надеюсь, это событие [инаугурация Казани] станет большим вкладом в сотрудничество наших стран в будущем», — сказал руководитель республики.