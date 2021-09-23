Президент Татарстана станет участником заседания «Миллэт Жыены – 2021»

В пятницу, 24 сентября, Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в пленарном заседании национального собрания «Миллэт Жыены — 2021», организованном Всемирным конгрессом татар. Об этом журналистам на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На это мероприятие приглашены 500 активных татар из Татарстана, 70 человек из регионов России и 50 человек из-за рубежа. С учетом распространения новой коронавирусной инфекции будет большое количество участников и организаций из 45 стран, которые примут участие в режиме видеоконференции», — отметила она.

Галимова добавила, что само мероприятие началось уже сегодня. В казанском «Корстоне» стартует заседание национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар (ВКТ). Также в течение дня на площадке камаловского театра пройдет интерактивная презентация ВКТ на различные темы: Джалиловские чтения, «Татарча диктант» и другие.

«На пленарной части заседания, которую завтра посетит Президент РТ, пройдут выступления деятелей культуры, писательского сообщества, а также пройдет награждение», — подытожила Лилия Галимова.