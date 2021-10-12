Президент Татарстана примет участие в Российской энергетической неделе в Москве

Рустам Минниханов завтра, 13 октября, примет участие в Российской энергетической неделе в Москве. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Лилия Галимова.

«Еще одно крупное мероприятие на этой неделе, где планируется участие Рустама Нургалиевича, — Российская энергетическая неделя, которая проходит в Москве. Он собирает на своей международной площадке крупные предприятия, демонстрирующие перспективы российского топливно-энергетического комплекса, в том числе обсуждаются самые трендовые и актуальные вопросы, связанные с энергетикой», — уточнила Галимова.

По ее словам, Президент примет участие в пленарном заседании и встретится с отраслевыми коллегами в энергетике — компаниями «Транснефть», «Лукойл». «У нас есть договоренность по ряду соглашений», — рассказала представитель казанского Кремля.