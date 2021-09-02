Минниханов станет участником 100-летнего юбилея лесхозколледжа в Кукморском районе

Президент Татарстана примет участие в праздновании векового юбилея Лубянского лесотехнического колледжа, расположенного в Кукморском районе республики. Одним из ключевых пунктов поездки Рустама Минниханова будет ознакомление с ходом цифровизации лесного хозяйства республики. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент планирует принять участие в мероприятиях по случаю 100-летия Лубянского лесотехнического колледжа. Этот колледж с большой историей, он готовит кадры для лесной отрасли. Сейчас в нем обучаются студенты по трем специальностям: лесное и лесопарковое хозяйство, экономика и бухучет, а также ландшафтное строительство», — отметила Галимова.

По ее словам, колледж закрывает все потребности, которые существуют на сегодняшний день в сфере лесного хозяйства. За свою вековую историю учреждение выпустило более 9,6 тыс. специалистов, на сегодняшний день в его стенах обучаются 322 студента.

«В рамках мероприятия гостей ознакомят с цифровизацией лесной отрасли. В частности, большая работа ведется по аэрофотосъемке, чтобы оцифровать все имеющиеся лесные участки республики. Это позволит наблюдать за лесным хозяйством в удаленном цифровом формате», — резюмировала Лилия Галимова.