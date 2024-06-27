Минниханов стал вторым в национальном рейтинге губернаторов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге губернаторов за май-июнь 2024 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Уступил руководитель республики только мэру Москвы Сергею Собянину. Замкнул топ-3 губернатор Тюменской области Александр Моор, а четвертым и пятым стали глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил член Общественного совета при Минкультуры РТ, председатель Комитета по делам ветеранов в РТ Михаил Надеждин, Рустам Минниханов принимает международные делегации, активно выступает как переговорщик, который общается с представителями Востока и Азии не только от имени Татарстана, но и всей России.

Однако в регионе отмечается ряд проблем, в том числе связанных с координационным советом по патриотическому воспитанию граждан, мигрантами. Также эксперт обратил внимание на необходимость создания крупных национальных и патриотических праздников, помимо Сабантуя.

«Аресты глав администраций районов можно воспринять как признаки того, что в республике что-то меняется. Время покажет. Пока отмечу успехи Раиса на международной арене», — резюмировал он.