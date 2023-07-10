Минниханов стал вторым в медиарейтинге руководителей регионов ПФО

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по итогам июня этого года занял второе место в медиарейтинге глав регионов Приволжского федерального округа, поднявшись на одну позицию. Частоту упоминания губернаторов в различных медиа подсчитала компания «Медиалогия».

Медиаиндекс Раиса РТ составил 84 734,6. Руководитель республики оказался упомянут различными медиаресурсами 10 213 раз.

Интерес у медиа вызвали, в частности, встреча Рустама Минниханова с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который поблагодарил его за внимание к развитию промышленности в регионе, и совместный осмотр Председателем Правительства России и Раисом Татарстана обновленной версии пассажирского самолета Ту-214 на Казанском авиационном заводе.

Кроме того, внимание СМИ привлекло обсуждение Миннихановым на Петербургском экономическом форуме проектов по укреплению связей между регионами, открытие нового филиала городской детской поликлиники №6 в Казани с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и разговор с фигуристкой Алиной Загитовой о проекте возможной школы фигурного катания.

Первое место в медиарейтинге руководителей регионов Приволжья по итогам июня занял глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, поднявшийся на одну позицию. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опустился на две позиции и оказался лишь третьим.

Четвертым остался руководитель Самарской области Дмитрий Азаров, а пятым стал глава Ульяновской области Алексей Русский, приобретший две позиции. Две позиции же потерял бывший прежде пятым губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По-прежнему на шестом месте — глава Пермского края Дмитрий Махонин.