Минниханов: Создание в Казани всероссийского центра WorldSkills поможет подготовке кадров

В столице Татарстана появится всероссийский центр технологий WorldSkills. Решение о его создании принято совместно с руководством Союза WorldSkills. Об этом на ежегодном Послании Госсовету РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам спикера, сегодня перед республикой стоит серьезный вызов — адаптация современной образовательной системы к быстрым изменениям и требованиям в экономике.

«Для решения данной задачи в республике создается сеть ресурсных центров. Они уже показали свою эффективность. Наша цель — иметь ресурсные центры по всем приоритетным направлениям социально-экономического развития. Хорошим подспорьем в деле подготовки кадров самой высокой квалификации является участие Татарстана в движении WorldSkills», — сказал руководитель республики, подчеркнув, что еще одним шагом в этом направлении станет создание центра технологий.

Рустам Минниханов напомнил, что на прошедшем в Австрии чемпионате Европы по профессиональному мастерству российская сборная завоевала первое общекомандное место. Золотой вклад в общую победу внесли и представители Татарстана.

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева присутствуют и победители в компетенциях «Визуальный мерчендайзинг» — Вероника Салатова; «Медицинский и социальный уход» — Екатерина Садыкова; «Администрирование отеля» — Сагдиана Рустамова. А победители в компетенции «Мобильная робототехника» Владислав Дюбанов и Эльдар Сейдаметов получили высшую награду первенства — награду Йоса де Гоя, набрав максимальное количество баллов из всех участников.

Президент также отметил успехи талантливых школьников — победителей и призеров всероссийских олимпиад Яну Бильданову, Ульяну Короткину, Артема Краскова и выпускников-стобалльников, которые сегодня учатся в Казанском федеральном университете: Елизавету Бельскую и Айнура Сабитова. «Мы вами гордимся и желаем дальнейших успехов!» — сказал он.

Рустам Минниханов обратил внимание и на нехватку кадров в системе образования. «Из 4 тыс. молодых специалистов, которые ежегодно выпускаются, лишь треть идет работать в детские сады и школы. За последние три года почти 600 молодых учителей ушли из системы образования, не проработав и трех лет», — заметил он.

Руководитель республики поручил Министерству образования и науки, главам муниципальных образований взять под контроль вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами и закрепления в них молодых специалистов.