Минниханов: Создание мощных центров разработки в новых условиях выходит на первый план

Необходимо провести большую работу для открытия на базе трех вузов Татарстана передовых инженерных школ, чтобы решить поставленные задачи. Об этом заявил журналистам Президент республики Рустам Минниханов на площадке создаваемого кампуса «Высшая школа нефти» в Альметьевске.

«Первая задача — обеспечение высококвалифицированными кадрами. Вторая — создание мощных центров разработки. В новых условиях это выходит на первый план», — сказал Президент РТ.

Третья задача, по его словам, — привлечь большое количество талантливой молодежи из других регионов России и стран в образовательные центры Татарстана.

«То, что сделала компания „Татнефть“ по созданию кампуса „Высшая школа нефти“ в Альметьевске, достойно подражания многими российскими компаниям. Несомненно, здесь будет Высшая школа нефти мирового уровня», — добавил Минниханов.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов рассказал, как возник проект по созданию экопоселения Актюба, который является одним из элементов образовательной системы Высшей школы нефти.

«Проект по созданию экопоселения возник не случайно. Это наши естественные размышления об углеродной нейтральности. Размышления всей компании: каким, кроме нефти, мы видим наше будущее, есть ли жизнь после нефти, какая она будет? Кроме того, мы стремимся открыть для молодежи новые возможности в карьере, науке, в работе», — заметил он.

По мнению руководителя компании, такие проекты необходимо реализовывать и в других регионах.

«30% территорий России не подключены ни к сетевому газу, ни к сетевому электричеству. Такие проекты, когда из того, что есть под руками, можно делать жизнь, обеспечить теплом и электричеством, рабочими местами, востребованной продукцией, должны обязательно тиражироваться по всей стране», — заключил он.

Поселок Актюба — универсальный научно-производственный полигон, на котором разрабатываются, испытываются и внедряются передовые технологии для обеспечения углеродной нейтральности.