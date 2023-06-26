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Минниханов создал Совет по вопросам повышения качества жизни татарстанцев
Раис Татарстана Рустам Минниханов создал Совет по вопросам повышения качества жизни граждан, проживающих в республике. Указ опубликован на портале правовой информации.
«В целях реализации на территории РТ Национальной социальной инициативы, внедрения регионального социального стандарта и повышения уровня удовлетворения жителей РТ качество социальных услуг», – говорится в документе.
Среди основных задач, которые стоят перед советом, формирование предложения по приоритетам реализации госполитики в социальной сфере в РТ, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области, а также рассмотрение приоритетных проектов и их результатов, содействие в разработке и внедрении регионального социального стандарта и пр.
Председателем совета назначен Рустам Минниханов, его заместителем – вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Также в состав вошли главы Минстроя, Минкультуры, Минтруда, Минздрава, Минмолодежи республики и др.
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