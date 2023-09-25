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Минниханов создал рабочую группу по развитию бондовой зоны в Татарстане
В Татарстане образована рабочая группа по развитию бондовой зоны на основе Казанского логистического почтового центра «Почты России». Распоряжение подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Решение принято ради «создания в Республике Татарстан благоприятных условий для размещения товаров на таможенном (бондовом) складе», расположенном на территории логоцентра. В течение 90 дней члены группы должны создать и представить руководителю РТ план мероприятий по развитию бондовой зоны.
Возглавил группу уполномоченный по защите прав предпринимателей в РТ Фарид Абдулганиев. В нее также включены глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, представители KazanExpress, банков, «Почты России», татарстанской таможни, Минэкономики, Минцифры и Минпромторга РТ
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