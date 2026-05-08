Минниханов: Сохранить память о подвиге советского народа – наша святая обязанность

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях прокомментировал итоги сегодняшней рабочей поездки в Бугульминский и Лениногорский районы республики.

«<...> ознакомились с ходом посевных работ. Каждый понимает: сейчас один день – год кормит! Также открыли новый Бугульминский элеватор и посетили Лениногорскую птицефабрику. И, разумеется, в преддверии большого праздника Победы возложили цветы к монументам воинов-победителей и пообщались с ветеранами!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Бу көннәрдә республикада, бөтен илебездәге кебек үк, Бөек Җиңүнең 81 еллыгына багышланган чаралар уза. Шул уңайдан бүген кадерле ветераннарыбыз белән очраштык һәм Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлегенә чәчәкләр салдык (в переводе – „В эти дни в республике, как и по всей стране, проходят мероприятия, посвященные 81-летию Великой Победы. В связи с этим сегодня мы встретились с дорогими ветеранами и возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны“)», – добавил Рустам Минниханов.

«Совет халкының үлемсез батырлыгы турындагы истәлекләрне саклау һәм яшь буынны шул үрнәктә тәрбияләү – безнең изге бурычыбыз! („Сохранить память о бессмертном подвиге советского народа и воспитать молодое поколение соответствующим образом – наша святая обязанность!“)» – подчеркнул Раис Татарстана.