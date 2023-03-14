Минниханов сохранил свои позиции в медиарейтинге глав регионов ПФО

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по итогам февраля этого года сохранил свои позиции в медиарейтинге глав регионов Приволжского федерального округа, удержав второе место. Частоту упоминания губернаторов в различных медиа изучила компания «Медиалогия».

Медиаиндекс Раиса РТ составил 67 337,1. Руководитель республики оказался упомянут различными медиаресурсами 8257 раз.

Интерес у медиа вызвали, в частности, участие Минниханова в открытии Года педагога и наставника в Татарстане, пожелание студентам активнее осваивать предпринимательские навыки, назначение Фаннура Гарифуллина заместителем полномочного представителя РТ в РФ.

Кроме того, внимание СМИ привлекло выражение Раисом Татарстана соболезнований президентам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду «в связи с трагическими последствиями землетрясения» и его участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски Федору Шаляпину в Казани.

Первое место в медиарейтинге руководителей регионов Приволжья по итогам февраля занял глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, третье — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Таким образом, в целом топ-3 не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.