Минниханов совершил рабочую поездку в Калмыкию и встретился с ее главой

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Элисту. Здесь состоялась встреча с главой Калмыкии Бату Хасиковым, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, договорились об обмене опытом в подготовке кадров для производства, обновлении общественных пространств, поддержке предпринимательства. Также состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между республиками. Регионы будут развивать связи в экономической, социальной, культурной и других сферах.

В настоящее время товарооборот Татарстана и Калмыкии составляет около 30 млн рублей. РТ осуществляет поставки продуктов питания и медоборудования. Также Татарстан готов расширить перечень поставляемой продукции — республика видит перспективы в областях машиностроения, холодильного оборудования, а также развитии кооперации в сфере информатизации.