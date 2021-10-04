Минниханов: Тема совершенствования антинаркотической работы затрагивает нацбезопасность

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Доме Правительства РТ заседание антинаркотической комиссии РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На повестке дня были следующие вопросы: «Об организации работы наркологической службы и результатах мониторинга смертельных отравлений наркотическими средствами», «О состоянии профилактической работы и реализуемых проектах антинаркотической направленности в молодежной среде», «Об организации работы по профилактике наркотизации населения в г.Казани».

Президент РТ подчеркнул, что тема совершенствования антинаркотической работы крайне сложная и содержит очень много аспектов и напрямую затрагивает национальную безопасность.

Рустам Минниханов отметил, что ситуация с распространением наркотиков в республике остается неблагополучной: «На диспансерном учете состоит порядка 19 тыс. человек, их число продолжает расти примерно на 2% в год. Чаще всего в поле зрения попадают наркозависимые люди со стажем употребления наркотиков от 2 до 5 лет, когда лечение, как правило, неэффективно».

Также рост числа больных с диагнозом «наркомания» отмечается в 19 муниципалитетах и, прежде всего, в Казани, отметил руководитель республики.

В первом полугодии 2021 года в результате отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами в Татарстане умерли 76 человек. Перекрыто 27 каналов поставки наркотиков, имеются факты постановки на наркологический учет несовершеннолетних потребителей наркотических средств.

В ноябре 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года, в рамках которой перед нами стоят задачи повышения эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, напомнил Рустам Минниханов.