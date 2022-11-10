Минниханов — сотрудникам МВД: От вас зависит привлекательность и репутация Татарстана

Татарстан — один из промышленно развитых и инвестиционно привлекательных регионов России. Во многом такого уровня развития он достиг благодаря слаженной и четкой работе сотрудников органов внутренних дел. Об этом на церемонии вручения служебных машин подразделениям МВД по РТ отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он поздравил сотрудников с профессиональным праздником, пожелав собравшимся здоровья и успешной службы.

«И, конечно же, хочу поблагодарить от имени жителей республики, от себя лично за тот труд, вклад, который обеспечивается сотрудниками органов внутренних дел по безопасности нашей республики. Если взять Республику Татарстан — она один из промышленно развитых, инвестиционно привлекательных регионов. И, конечно же, без безопасности никакой туристической, инвестиционной привлекательности быть не может. И это [заслуга] стабильной и четкой работы органов внутренних дел», — подчеркнул он.

Затем участковым уполномоченным полиции были вручены ключи от автомобилей ВАЗ-21214 «Нива». Традиционная церемония проводится в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Республике Татарстан за 2014-2025 годы».

Руководитель РТ отметил, что участковые — те, кто находится рядом с татарстанцами, поэтому от их оперативности зависит многое.

Кроме того, собравшихся поздравил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Фото: пресс-служба Президента РТ