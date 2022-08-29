Минниханов: Сотрудничество с исламским миром – это важный вектор внешней политики России

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со странами исламского мира является одним из приоритетных векторов внешней политики России. Сейчас этот тренд становится особенно актуальным, отметил на встрече с представителями молодежных направлений стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики подчеркнул особую значимость проведения саммита в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Статус Казани в качестве молодежной столицы ОИС — это прекрасная возможность для нашей республики и ее столицы укрепить взаимодействие со странами исламского мира, продемонстрировать свою приверженность современной молодежной культуре, показать лучшие практики по развитию социальной, экономической и политической активности молодежи», — отметил Президент Татарстана.

Он добавил, что программа саммита включает в себя насыщенную повестку: проводятся круглые столы, дискуссии и сессии.

«Для России, как многонационального и многоконфессионального государства, сотрудничество с исламским миром было и остается одним из важнейших векторов внешней политики. Она приобретает особую актуальность в нынешнее непростое для современного мира время», — подчеркнул Минниханов.

Важно сотрудничество со странами-членами ОИС и для экономики. По словам Президента РТ, товарооборот Татарстана со странами-членами ОИС в прошлом году составил порядка $ 2 млрд. Совместные инвестиционные проекты с партнерами пока еще носят единичный характер, но возможности и потенциал в этой сфере огромные, убежден Минниханов.

Он добавил, что развивать это направление помогут ключевые преимущества республики: выгодное географическое расположение, привлекательный инвестклимат, мощный научно-производственный потенциал, высокая квалификация местных специалистов и многие другие аспекты

«Уверен, на текущем саммите будут установлены прочные деловые связи в сфере молодежной политики», — резюмировал Президент Татарстана и пожелал участникам саммита продуктивной работы.