Минниханов: Сотрудничество промпредприятий и науки эффективно решит экологические задачи

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Для эффективного решения экологических задач нужно тесное сотрудничество промпредприятий и научных кругов. Такое мнение выразил Президент РТ Рустам Минниханов на расширенном заседании членов Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам и рабочей группы по обеспечению экобезопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла.

«Только в кооперации науки и бизнеса можно успешно решать наиболее сложные задачи. Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана заинтересованы в развитии такого сотрудничества», — сказал руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Он отметил, что Нижнекамский промышленный узел сформировался как центр компетенций в сфере нефтегазохимического производства. Нефтегазохимия для республики — это более 60% объема промышленной продукции. По словам Минниханова, сегодня повышается внимание к вопросам устойчивого развития и обеспечения экобезопасности производств.

Сегодня экономика испытывает сильнейшее давление со стороны стран Запада, прежде всего речь о доступе к зарубежным технологиям, оборудованию и материалам. По мнению Минниханова, в данном направлении имеется большой потенциал для совместной работы.

Также на заседании выступил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он подчеркнул, что вопросам экологической безопасности в регионе уделяется особое внимание. В течение трех лет на природоохранные мероприятия было направлено 30 млрд рублей, что является рекордным для регионов ПФО.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал, что в Нижнекамске намерены сформировать современный научный центр химических технологий. Первым этапом должен стать научно-образовательный кампус на базе Нижнекамского химико-технологического института.

В завершение встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минэкологии РТ и Научным советом РАН по глобальным экологическим проблемам, передает пресс-служба Президента РТ.