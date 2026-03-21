Минниханов: Состязания по настольному теннису привлекут молодежь к активному образу жизни

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX прокомментировал начало международных соревнований по настольному теннису в Богатых Сабах.

«Сегодня в Сабинском районе дали старт международным соревнованиям по настольному теннису. В турнире принимают участие 260 сильнейших юных спортсменов из России, Китая, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана», – рассказал Раис РТ.

«Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта в Татарстане. Уверен, что такие соревнования будут способствовать развитию спорта в республике, а главное – привлекать молодежь к активному, здоровому образу жизни!» – подчеркнул он.

«Татарстанда өстәл теннисы – актив рәвештә үсә торган спорт төрләренең берсе. Республикада аның белән 15 меңнән артык кеше шөгыльләнә, ә 2 меңгә якын яшьләр спорт мәктәпләренә йөри. Узган ел берьюлы 5 махсуслаштырылган спорт үзәге ачылу өстәл теннисын популярлаштыруга һәм үстерүгә зур этәргеч булды (в перводе – „В Татарстане настольный теннис – один из самых активно развивающихся видов спорта. В республике им занимаются более 15 тыс. человек, а около 2 тыс. молодых людей посещают спортивные школы. Большой толчок популяризации и развитию настольного тенниса дало открытие в прошлом году сразу пяти специализированных спортивных центров“)», – добавил Рустам Минниханов.