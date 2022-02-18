Минниханов сообщил о возможностях «Татнефти» нарастить переработку нефти на 2 млн тонн

По итогам прошлого года в Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти и переработали примерно 20 млн тонн нефтесырья. При этом в республике остаются резервы для повышения объемов переработки. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минпромторга РТ.

«Не могу не отметить ту работу, которую проводит компания „Татнефть” в части развития переработки. И я уверен, что у нас еще есть резерв увеличить переработку на 2 млн тонн. Кроме того, компания „Таиф-НК” завершила модернизацию комплекса. Я уверен, что экономические и объемные показатели „Таиф-НК” должны увеличиться и улучшиться», — сказал Минниханов.

По итогам 2021 года входящий в группу «Татнефти» нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» переработал 12,4 млн тонн сырья, завод «Таиф-НК» — 7,2 млн тонн, Кичуйский НПЗ — 0,2 млн тонн.