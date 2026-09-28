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Общество 28 сентября 2026 11:38

Минниханов сообщил о строительстве 9 ледовых арен и 12 футбольных манежей

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Один из ключевых ресурсов укрепления здоровья – занятия физической культурой и спортом. Для этого жителям Татарстана создали все условия, сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Только в этом году мы построили три ледовые арены в Аксубаевском, Новошешминском и Тукаевском районах, четыре футбольных манежа, бассейн в Лениногорске, центры по развитию футбола, стрельбе из лука, регби и фигурному катанию, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса в Зеленодольске и Казани», – сказал он.

Минниханов отметил, что в течение трех лет планируется построить еще девять ледовых арен и 12 футбольных манежей. Таким образом, в каждом муниципалитете республики будут свои арены, манежи, бассейны, спортивные комплексы и лыжные базы для детей и взрослых.

«Благодаря развитой инфраструктуре увеличивается число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, а Казань остается одной из главных спортивных арен страны для проведения крупных международных турниров», – подчеркнул Минниханов.

#ПосланиеМинниханова2026
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